馬祖南竿鄉仁愛村北海坑道。(圖/五福提供)

芹壁村的村落美景。圖：五福提供

四月下旬有機會看到馬祖藍眼淚。圖：五福提供

隨著國外疫情升溫影響，交通部觀光局昨日發函給各家旅行社，19日凌晨0時起，禁止出團以及接待國外旅遊團至4月底。五福旅遊配合政府正全面取消4／30前出發之國外團體旅遊，以買機票送來住宿的概念，推出離島深呼吸 馬祖三日自由行$3999起行程。

五福說明，包含日本、韓國、歐洲、紐澳、關島、馬新、菲律賓、泰國、印尼、中南半島，相關退費標準依照政府法令及觀光局規定辦理。另，針對已報名5、6月份以後出發的團體旅遊旅客，如有意願改期挪團，五福旅遊會盡力協助處理。

民眾紛紛把出遊計畫改往國內或離島發展，五福日前推出三、四月份出發的「澎湖三日自由行$1888起」特惠專案，上架銷售不到三天，三月份的出發日期均已全數售完，僅剩零星四月份出團日期尚可報名。五福又加碼推出平日出發的「馬祖三日自由行$3999起」，搭乘立榮航空兩人即可成行，對比以往馬祖來回機票動輒4千起跳的價位，等於是買機票送住宿的概念。

台灣離島各有不同特色，澎湖宛如撒落在台灣海峽的海上明珠，金門充滿戰地色彩；而馬祖則有著南北竿與號稱台灣小地中海的芹壁村，不論是前往北海坑道體驗搭乘搖櫓船，還是品嚐在地美食小吃，老酒麵線、魚麵、繼光餅、紅糟料理，在碧海藍天的襯托下，這些離島上得天獨厚的旅遊特色，唯有走訪當地才能實際體驗。

如果是選擇四月中下旬出發的民眾，夠幸運的話還可能觀賞到享譽國際的限定美景「馬祖藍眼淚」，民眾不妨好好把握段時間多多探索台灣之美，規劃一趟國內離島旅遊假期，走向大自然深呼吸透透氣。

(工商 )