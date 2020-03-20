住在後龍患有失智症的蘇姓老翁，日前背著家人獨自騎機車到頭屋鄉參加廟會祭典活動，事後將機車留在宮廟旁，搭乘計程車回家，蘇妻見機車不見，丈夫又忘記機車停在那，只好向轄區竹南分局大山所員警求助，警方費了好一番功夫將機車尋回，讓民眾感謝萬分。

竹南分局大山派出所副所長黃儀聖、警員陳岳志，日前接獲轄區一名婦人到所報案表示她丈夫機車遺失，處理員警到前往詢問蘇姓丈夫機車遺失過程，蘇某表示前一天有騎車出門，但已忘記將車輛停放於何處，員警在交談中才發現蘇姓老翁疑有失智傾向。

由於老翁無法清楚表達車行路線，員警只能根據老翁返家時間，調閱沿線監視器，找到載送老翁返家的計程車司機，司機表示老翁昨日在頭屋鄉的宮廟附近載送蘇民返回後龍鎮住家，老翁將車停放於宮廟附近。

經員警聯繫當地派出所協助確認該車位置後，因老翁有失智情形，不宜再使用機車，員警改聯絡老翁兒子將機車取回，老翁一家人非常感謝員警的熱心幫忙。

(中時 )