疫情期間網路霸凌的情況特別嚴重，身心科醫師蘇偉碩表示，比起空汙、兒虐和語言霸凌，新冠病毒其實可愛多了，因為精神科醫師都知道，精神暴力是會致命的，他並指出：「凡是用愛動員的，終將被愛治癒；凡是用恨動員的，終將被恨吞噬。」

蘇偉碩20日參加「被忽略的病毒：恐懼、歧視與汙名」論壇，表示疫情期間有許多精神科醫師被網軍出征，病毒的感染雖然很快，相較於人對人的仇恨，病毒的傳染力和破壞力來講是很少的。「只講歧視還太溫和，現在台灣網路上是人對人的暴力、人對人的仇恨，如果批評了指揮中心，會被大量的網路霸凌，被罵蠢蛋、混蛋、垃圾，」他表示，沒有人比精神科醫師更清楚，精神暴力是致命的，不亞於人人恐懼的新冠病毒。

蘇偉碩說，台灣前一陣子有4歲小孩被虐死丟在門外，相較之下新冠病毒可愛多了、有人性多了，因為它不傷害小孩；疫情期間空氣汙染少很多，跟空汙殺的人比起來，新冠病毒也仁慈多了。

蘇偉碩說，在死亡的恐懼之前，眾生平等，唯有期盼疫情就像颱風一樣趕快過去，人類不會滅絕，至少這次不會。但疫情也試煉人性，而台灣很多人沒過關。蘇偉碩疾呼：「凡是用愛動員的，終將被愛治癒；凡是用恨動員的－－我必須詛咒－－終將被恨吞噬。」

來自高雄的他說，鳳山某診所因為被傳出有確診者去過，遭到嚴重霸凌，不得已休診14天。「這就是台灣，無法無天！這家診所不是被衛生局封鎖，而是被網路霸凌封鎖，」醫護人員是疫情之下第一批受害者。

蘇偉碩說，這次全世界幫新冠病毒「戴紅帽」，全世界華人像過街老鼠，被貼上come from China（來自中國）、Chinese Virus（中國病毒）標籤，就像當年猶太人的遭遇，在美國聽說還要買槍買子彈自保，非常恐怖，猶如羅馬當年暴民政治，國家不動一刀一槍，人民互相殘殺，這是精神科醫師救不了的。

蘇偉碩說，社交媒體被放縱，這兩天連傳統媒體都被海K，這更可怕。憲法保障人民言論自由，讓政府不得無限制擴權，新聞記者的言論自由尤其重要 因為它就像民主自由的免疫系統，為人民把關、防衛。如果連記者都沒有言論自由，如果沒有一個公共的、不受情緒宰制的媒體，則整個社會的精神面就會得了另一種人類後天免疫不足病毒，後果將非常嚴重，無藥醫，台灣會完蛋。「我們所謂的亡國感不來自外部敵人，而是我們內部對人性的摧毀，它將毀掉我們自己。」

蘇偉碩說，很高興台灣至少還有一群人願意冒著學術生命、政治生命、甚至未來肉體生命的危險，來參加今天的論壇。希望霸凌跟疫情一樣都趕快被遏止，大家必須有所警覺、採取行動，圍堵仇恨的氛圍，否則毫無止盡渲染霸凌，人人都可能受害。

(旺報 )