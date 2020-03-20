警車上備有護目鏡、防護衣及酒精消毒。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

市警二分局於防疫期間，以立人派出所的停車場，單一設置「臨時偵訊處」。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市警察局刑事警察大隊，防疫期間於文心路警察局停車場搭建帳篷區，偵詢處所內部以透明帆布區隔，員警全程戴口罩，噴灑酒精消毒、做好防護，「打擊犯罪、遠離病毒」的最佳示範。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

隨新冠肺炎疫情升溫，台中市警方不畏疫情拚治安，居家檢疫、隔離嫌犯照抓；防堵偵訊及移送嫌犯過程，淪防疫破口，台中市警察局及各分局，於停車場搭建偵訊帳篷區，或通風處設置「臨時偵訊處」；市警五分局將警備車改裝為「防疫專車」，避免飛沫傳染，超有才的想法，引來好評。

市警五分局指出，將數部警備車改為「防疫專車」，內部加裝厚厚1層透明塑膠膜，間隔員警與民眾的距離，車窗一律打開通風，警方逮到現行犯、通緝犯，量測額溫後，若發現有發燒現象，由「防疫專車」載送至警局「臨時偵訊處」偵訊，避免可能感染對象，直接進到警所內。

台中市警察局刑事警察大隊，防疫期間於文心路警察局停車場搭建帳篷區，偵詢處所內部以透明帆布區隔，員警全程戴口罩、噴灑酒精消毒、做好防護，「打擊犯罪、遠離病毒」的最佳示範。

台中檢警聯手防疫，將居家檢疫、隔離嫌犯帶至「臨時偵訊處」，透過通訊軟體視訊進行複訊，省略以往將嫌犯送至派出所、偵查隊再移送地檢問訊等繁雜流程，辦案減少接觸機會，落實防疫與拚治安兼顧。

(中時 )