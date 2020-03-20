新冠肺炎疫情蔓延各國，許多在國外讀書的星二代也都陸續回台躲疫情，不過侯昌明、曾雅蘭的16歲女兒「侯塞雷」，經過考量後則是繼續留美國，也讓曾雅蘭感性嘆：「這個決定當爸媽的除了擔心還是擔心！」

隨著疫情重創歐美，近日更掀起回國潮，曾雅蘭就擔心在美國讀書的16歲女兒到底要不要回台，她跟校方溝通後，稍早在臉書寫下：「如果回台灣就是無故不上課…（因疫情關係上週五就通知停課採用視訊教學）那就會被歸於曠課而導致退學…之前的成績歸零」，因此不建議回台。

侯昌明夫妻和女兒討論後，侯塞雷最後決定繼續留在美國讀書，讓曾雅蘭大嘆：「這個決定，當爸媽的除了擔心還是擔心」，侯塞雷強調她會小心抗疫、充分洗手，並表示會承擔留下來的一切。

看著女兒如此堅強，曾雅蘭更是不捨「想孩子的心更加強烈」，她也噴母愛感性說：「馬麻唯一的願望就是好想抱著你一起躺在床上聊天耍廢，等你哦！我最愛的寶貝」。

(中時電子報)