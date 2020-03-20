春暖花開，然今年受新冠肺炎疫影響，許多地方也紛紛取消賞櫻活動。為了讓民眾在防疫期間也能一睹春季綻放的櫻花，新北市景觀處推出線上賞花，如淡水區無極天元宮、三芝區三生步道、土城區希望之河也是賞櫻熱門景點，為讓民眾不用擔心出門賞花的感染風險，其實也能線上賞花。

三芝三生步道吉野櫻逐漸綻放。（圖取自新北市景觀處官網）

3月中下旬是吉野櫻的花季，往年皆可看到滿滿賞花人潮，然而為了防範新冠肺炎疫情，著名的賞櫻景點，如淡水區無極天元宮即呼籲民眾今年不要去賞櫻，以防堵人潮造成疫情蔓延。

土城希望之河吉野櫻。（圖取自新北市景觀處官網）

另三芝區三生步道、土城區希望之河也皆取消舉辦會聚集人潮的實體活動，鼓勵民眾分散前往或在家防疫。而今年也是三芝三生步道首次開放夜櫻點燈，不僅提升了賞花體驗，也拉長了賞花的時間，降低民眾同一時間前來的群聚感染風險。

淡水天元宮天壇吉野櫻。（圖取自新北市景觀處官網）

為降低民眾無法出門賞花的不便，新北市景觀處特別加強線上賞花體驗，於Facebook粉絲專頁「賞花快報」密集更新全新北的花況景點，只要點讚追蹤，就能讓愛花民眾花況資訊不漏接。

櫻花稼期花況網站提供多樣賞櫻遊程。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾也可以上網搜尋「新北櫻花稼期」花況網站，由景觀處即時更新新北各大賞花景點最新現場影像，不僅在家就能以不同角度觀賞櫻花，出門前也可以事先查好花況讓賞花不撲空。網站同時也提供賞花遊程、櫻花地圖、櫻花小知識等豐富內容，讓民眾能更深度的體會櫻花之美。如民眾出門賞花若遇人潮，也要記得戴口罩，讓出遊盡興，防疫也安心。

(中時電子報)