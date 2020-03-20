歷經大盤暴漲暴跌走勢，LED類股股價持續觸底，除了晶電（2448）、億光（2393）、湯石照明（4972）勉強撐在20元以上，其餘個股普遍跌破票面，20日雖有多檔個股跌深反彈，卻泰半陷入票面保衛戰。

根據軟體統計，20日亮燈漲停的LED股包括隆達（3698）、宏齊（6168）、佰鴻（3031）、榮創（3437）、光磊（2340）、艾笛森（3591）等五檔，漲停板價位普遍在票面附近游走，其餘諸如光鋐（4956）、東貝（2499）、鼎元（2426）等個股均已經跌破票面價。

LED產業仍處於轉型階段，2019年受到中美貿易戰衝擊，終端需求停滯，加上庫存仍高，導致去年度財報表現普遍不佳，多數繳出虧損成績單，股價表現亦一落千丈，歷經美股暴跌引發的台股重挫風暴，在業績短期仍難大幅度成長之下，類股表現弱勢。

產業唯一亮點是中、台廠商分以結盟方式搶進Mini LED以及Micro LED領域，合資公司均未受到疫情影響，如火如荼展開投資，如晶電與利亞德合資的利晶微電子，預計4月底之前完成公司設立登記，並於2021年投產Mini LED。

TCL華星與三安半導體則合資聯合實驗室，註冊資本額人民幣3億元，TCL華星出資55％占大股，三安半導體出資45％，聯合實驗室將聚焦於Micro LED顯示技術開發，解決Micro LED顯示工程化製造的晶片、轉移、接合、彩色化、檢測、修復等關鍵技術，從事可穿戴顯示、高清移動顯示、車載顯示、高清大尺寸顯示、超大尺寸拼接商用顯示樣機的研發及試產工作。

(工商 )