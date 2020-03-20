新冠肺炎疫情持續衝擊全球，不少影視產業也紛紛停工降低感染風險，在此非常時期，因迪士尼《歌舞青春》系列電影走紅的女星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）卻大說風涼話，被網友罵翻，認為她應該退出娛樂圈。

（圖／翻攝自凡妮莎哈金斯IG）

凡妮莎哈金斯因演出《歌舞青春》走紅，但近年來作風大改，言行舉止變的大膽奔放看不見一點當初清純的影子；近日新冠肺炎在歐美升溫，受感染人數攀升，對此，凡妮莎哈金斯也在IG發表看法，「要（隔離）到7月聽起來像是一堆屁話」以及「人總會死，雖然很可怕但是無可避免…我不知道，或許我現在不該這樣說」。等言論激怒網友痛批她無知。

面對大批網友撻伐，她18日在推特上PO文道歉「大家好，昨天冒犯到所有看了我Instagram影片的人，我感到很抱歉，我承認自身言論不恰當」，替自己在這敏感時刻的不當發言致歉，表示自己絕沒有輕視目前的形勢，最後希望大家都能平安健康度過這艱難時期。

凡妮莎哈金斯在推特為失言道歉。（圖／翻攝自凡妮莎哈金斯Twitter）

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(中時電子報)