范少勳加盟實境秀《阮三个》新一季小幫手，對於民宿經營相當有想法的他，在新一集提議上網揪團結合交友的概念，舉辦「溯溪烤肉趴」邀請單身男女上網報名。不會游泳的楊貴媚，在范少勳提議之初，對安全上的考量多有擔憂，但最後仍挑戰人生第一次的溯溪跳水活動，楊貴媚開心表示：「我們家人一定不相信，因為我其實是一個怕水的人，我都敢跳了相信大家一定都敢跳；對我來說體力是累的，但心情是愉快的，好像對自己還滿有成就感的。」

范少勳原本擔心溯溪活動，楊貴媚與索艾克無法挑戰成功，尤其索艾克為了野炊所準備的道具食材，都需要靠人力扛上山過程相當辛苦，又看到楊貴媚跳水也挑戰成功，讓一開始邀請大家參與的范少勳相當有成就感，還開玩笑表示：「希望之後有機會能再跟他們一起挑戰高空彈跳！」經歷消耗體力的溯溪活動後，范少勳與索艾克兩人順勢對老闆娘楊貴媚提出「見習休假」的提議，希望能到其他間民宿觀摩學習。

最後選定露營風格的民宿，范少勳、索艾克、楊貴媚以考察之名行度假之實，首次在節目中安插一趟2天1夜的自肥員工旅遊，3人一看到精美的住宿環境不斷驚呼「好棒！」索艾克一度不敢相信製作單位如此佛心，很怕這一切都是製作單位的陰謀，可能下一秒又會被叫去替園區內的住客料理餐點，還好最後是真的讓他們開心度假。

范少勳、索艾克、楊貴媚在節目中員工旅遊。（圖／公視提供）

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(中時電子報)