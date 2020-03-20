中鋼(2002)公布自結營運結果，2月為連續第四個月虧損，自結單月合併稅前淨損7.94億元，比1月合併稅前虧損12.62億元減少37%，比去年同期則轉虧。中鋼前2月每股稅前淨損約0.13元，第一季預期將虧損，為連續第二季虧損。

隨著工作天數回升以及銷量增加，中鋼2月營收回溫，合併營收260.6億元，月增8%；2月自家碳鋼銷售量為95.24萬公噸，比1月的低檔81.19萬公噸明顯增加約14萬公噸；但因鋼價下跌，自結單月合併稅前淨損7.94億元，為自去年11月以來，連續第四個月虧損，單月自結每股合併淨損約為0.05元。

中鋼今年1月因營收規模下降，單月虧損擴大至12.62億元，2月單月虧損收斂為7.94億元，累計前2月自結合併稅前虧損20.57億元，比去年同期的賺34.52億元轉差。2020年前2月每股合併稅前淨損約為0.13元。

因鋼市持續不振，鋼價走跌，中鋼2020年1~2月自結合併營收501.64億元，年減21%；受到鐵礦石等原料行情仍在高檔，自結前2月營業淨損16.8億元，比去年同期營業淨利38.28億元轉虧；前2月自結合併稅前虧損20.57億元，比去年同期的賺34.52億元轉虧。

中鋼今年第一季內銷鋼價跌約3%，整體營收下滑，單月營運續虧，加上目前原料價格尚未明顯跌價，使得今年首季將虧損。第二季受到疫情影響，鋼價4月小漲，5月回跌，鋼價尚未明顯調升，對營運仍不利。

(時報資訊)