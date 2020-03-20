POS廠飛捷（6206）今日召開線上法說會，公司表示，由於新冠肺炎疫情影響中國大陸零組件供應鏈復工進度及物流運輸狀況，預計3月將有10％訂單遞延至4月。目前3、4月訂單狀況無異常，沒有客戶取消或遞延訂單，惟5月後仍需進一步觀察疫情發展情況。

飛捷去年營運聚焦轉型強身，投資拓展毛利率較高的非POS產品貢獻，去年本業獲利狀況已初見成效。展望今年，公司持續聚焦增加高價值產品貢獻、開發人工智慧（AI）及影像辨識技術，預計使毛利率較高的非POS產品占比自20％提升至26％。

飛捷2019年合併營收53.3億元，年減18.86％，為近4年低點。但毛利率35.07％、營益率17.07％，分創近10年、近3年高點。歸屬母公司稅後淨利7.36億元，年減8.1％，為近7年低點，每股盈餘5.15元，低於前年5.6元。

飛捷面對貿易戰影響客戶訂單需求，2019年營運致力開源節流、轉型強身，效益顯現使獲利衰退幅度明顯低於營收。去年POS營收貢獻仍達80％最多，觸控平板（Panel PC）以14％居次，自助服務機（KIOSK）及行動POS各3％。

展望今年，飛捷目標將POS營收貢獻自80％降至74％，KIOSK自3％提升至6％、行動POS自3％提升至5％、觸控平板自14％提升至15％。由於非POS產品毛利率較POS高出5～10％，營收貢獻增加有助於優化整體產品組合，提升毛利率及獲利表現。

飛捷2020年1～2月自結合併營收8.46億元，年減7.19％，為近5年同期低點。行銷中心總經理徐嘉宏表示，包括英國子公司BOX在內，近2月接單狀況與去年同期並無異常，沒有客戶取消或遞延訂單，但後續疫情若延續，則影響尚難評估，5月訂單狀況尚待觀察。

至於新冠肺炎對零組件供應影響，飛捷製造中心總經理卓君弘表示，中國大陸復工已趨近正常，3月約10％訂單將遞延至4月，4月訂單所需物料正追料中。目前缺料主要在部分電子料，DRAM、SSD及部分電子料亦有漲價，但年初已與供應商談妥上半年不漲價。

(時報資訊)