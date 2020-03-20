繼新北市20日宣布全市醫院、護理之家即日起禁止探病，且陪病者限1人；台中市20日下午跟進，醫院以及護理之家、產後護理之家、榮民之家等住宿型機構即日起禁止探病，陪住者限一人採實名制。
由於近日新冠肺炎確診人數爆增，根據中央流行疫情指揮中心國內確診地圖，台中市迄今已有10人確診，有5例是近一周新增病例，且都是境外移入個案；因而台中市衛生局對醫院、住宿型機構加強探病、陪病規範；一般病房和護理之家等住宿型機構，即日起全面禁止探病，且陪病採實名制、限一人，且14天內返國入境者也不得陪病。
(中時 )
繼新北市20日宣布全市醫院、護理之家即日起禁止探病，且陪病者限1人；台中市20日下午跟進，醫院以及護理之家、產後護理之家、榮民之家等住宿型機構即日起禁止探病，陪住者限一人採實名制。
由於近日新冠肺炎確診人數爆增，根據中央流行疫情指揮中心國內確診地圖，台中市迄今已有10人確診，有5例是近一周新增病例，且都是境外移入個案；因而台中市衛生局對醫院、住宿型機構加強探病、陪病規範；一般病房和護理之家等住宿型機構，即日起全面禁止探病，且陪病採實名制、限一人，且14天內返國入境者也不得陪病。
(中時 )
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