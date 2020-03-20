新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持續升溫，全球累積確診數快速升高，累積至今日 15:00 為止已經達到 244523 例。為了讓網路使用者能夠進一步接收到正確疫情訊息，Google 旗下影音平台 YouTube 也在首頁放上「新型冠狀病毒新聞」專區，讓使用者可以接收到正確的疫情報導。

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

臉書(Facebook)、谷歌(Google)、領英(LinkedIn)、微軟、Reddit、推特(Twitter)和YouTube在日前共同發表聯合聲明，要共同打擊與新冠肺炎相關的假訊息，並與權威機構合作提供關鍵訊息的更新。應是基於這一項協議，還有平台需要傳遞正確訊息的社會責任，YouTube 已更新首頁，在桌面版、手機版當中在首頁中出現「新型冠狀病毒新聞」專區。並在近日於桌面版首次登入時，會跳出「2019新型冠狀病毒」的提醒(之後再次登入，不會再跳出提醒)，並提供連線到衛生福利部疾管署的連結。

YouTube 因為新冠肺炎疫情升溫，在首頁放入的相關新聞專區，電腦版、手機版都支援。(摘自 YouTube)

近期登入 YouTube 電腦版會跳出衛福部疾管署網站連結。(摘自 YouTube)

先前為了防止新冠肺炎疫情相關的謠言、不實資訊擴大傳播，YouTube 曾全面封堵提到新冠肺炎相關關鍵字的影片，都不能透過廣告營利，引發創作者一陣哀號與討論。由於新冠肺炎疫情是全球大事，許多影片內容只是輕描淡寫的回應時事，但因影片中提到新冠肺炎被封鎖廣告。為了能讓相關正確的資訊可被傳遞，YouTube 已修改了政策，讓經過認證的創作者以及多家新聞合作夥伴所提供關於正確資訊的影片得以營利。並預計在未來幾週內，會讓更多創作者和新聞機構在疫情相關的內容中啟用營利功能。

為了提供與新冠肺炎疫情相關的正確資訊，全球社群平台龍頭、全球用戶超過 20 億的 Facebook 也宣布將會在動態消息 News Feed 之上置放與疫情相關的正確資訊，以遏止不實資訊的傳播。台灣即時通訊平台 LINE 也使出渾身解數，不僅與疫情指揮中心的大數據小組、宏達電(HTC)一同攜手開發電子圍籬監控系統，要結合 LINE 官方帳號以及聊天季器人服務，協助有關單位自民眾入境起，至居家隔離、居家檢疫這一端，都能更有效掌握。此外也在 LINE TODAY 開闢新冠肺炎新聞專區、並與衛福部推出免費的防疫貼圖，全方位利用科技來協助政府防疫。

(中時電子報)