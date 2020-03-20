中央流行疫情指揮中心召開疫情說明記者會。(中時電子報臉書直播）

新冠肺炎疫情加劇，台灣今天爆增27例，其中24例是境外移入，3例本土，目前累計135人確診；並再添1名死亡案例，案27例(北部8旬老翁)，使用抗愛滋藥物救治後，仍迸發敗血症，最後不幸死亡，國內目前累積2死。

境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括：美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

指揮中心表示，埃及移入個案中，1例為埃及旅遊團團員(案111)，於3月15日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共6人確診(5名團員、1名接觸者)。

美國移入個案中，2例為案85同行友人(案118、121)，3月5日出國，3月16日返國，均於3月18日發病，經採檢通報於今日確診。研判2人與案85在美國旅遊期間遭感染，為一起境外群聚事件，截至目前共3人確診。

土耳其移入個案(案122)於3月4日至13日跟團旅遊，因返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離。個案於3月16日發病，經就醫採檢，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共14人確診(13名團員、1人為同班機接觸者)。

3例本土個案分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

案130為案59同班女同學，3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。

案134近期無出國史，3月17日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。

北部一名高中生，與1月與家人同遊希臘，3月返台後確診新冠肺炎。高中生確診後，座位斜前方的同學也在昨日確診，導致全校停課至3月27日。中央流行疫情指揮中心表示，案59高中生同班今再添一名女同學確診，該班級已累計3人染疫。

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，基於國人從事國際旅遊均有感染風險，宣布除已公布列第三級的亞洲、歐洲、北非、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲外，自台灣時間3月21日零時起，提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

張上淳表示，今天新增的一個死亡案例是北部的80歲的老翁，嘗試使用抗愛滋病藥物，但情況仍未好轉，最後迸發敗血症，最後不幸過世，目前台灣累計2死。

陳秀熙今早表示，針對最近境外移入數量爆增，預估確診數會界於50到500之間，對此，陳時中回應，從確診發病機率高的地方回來，當然發病機率也會提高，但若用母群體來推估，可能比例不會到那麼高。

周志浩表示，案134是受雇人員，可以接觸到一般民眾，根據疫調他曾經接觸過歐洲回來的人、也曾接觸從大陸返台的人，但歐洲回國的人採檢結果為陰性，而大陸返台者的相關疫調仍在進行中。

張上淳表示，沒有呼吸道症狀的人，可能也具有傳染的能力，但是因為沒有症狀，所以期時出現飛沫傳播的可能性應該也比較小。

(中時電子報)