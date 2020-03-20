日盛上選基金經理人張亞瑋今（20）日表示，歐美疫情不確定性升高，由於歐美國家未在第一時間採取防堵策略，社區群聚感染已發生，全球確診人數仍在攀升。好消息是各國已經開始重視疫情，歐美各國開始限制聚會及公共空間，甚至是封城和加強邊境控管，須再進一步觀察14天後約3月底，全球新增確診人數是否下降。

張亞瑋表示，各國政府祭出貨幣政策及財政刺激政策，旨在提供市場流動性及試圖穩定消費，但此次與2008年金融海嘯不同，提供流動性只能治標，根本問題疫情尚未得到控制前，提供流動性並無法有效停止市場恐慌。

張亞瑋分析指出，短期台股加權指數已下跌超過20％，個股的跌幅則有30~40％不等，市場已多半反應了1季甚至2季度的需求不振，基本面看似有因恐慌因素超跌，但大量的ETF和程式交易進一步加重了下跌的力道，這些都是2008年時還未盛行的被動式資金。產業方面，基本面及客戶拉貨均未出現下修，短期技術面可能反彈，但反彈後須搭配疫情的發展做觀察，以及廠商是否出現需求的進一步下修。

(工商 )