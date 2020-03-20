國家住都中心推動公辦都更案之一的「台北市信義兒福B1-1案」，今日正式與國美建設簽約，全案預估投資12.39億元，預計110年動工、113年完工，全棟採通用設計，並進駐兒福幼兒園，讓幼兒園營運不因都市更新工程而中斷。

簽約儀式由國家住都中心代理董事長花敬群與國美建設董事長盧明德代表簽約。國家住都中心指出，在去年完成修法的都市更新條例將容積獎勵明確化，有多項的容積獎勵項目及額度等皆由中央統一制定，降低了都市更新實施者的不確定性及風險，亦有助於國家住都中心(實施者)與國美建設(出資人)的合作。

另一方面，由於申請容積獎勵項目及額度明確化，後續都更程序也可望加速完成。

該案基地面積為2,429平方公尺，開發量體約4,700坪，規劃地下3層、地上14層樓，1、2房型，約152戶住宅，未來可做為周邊推動都市更新的中繼宅，也會採出租方式經營，照護全齡居住需求。

除住宅外，該案建物1至3樓將由財團法人中華文化社會福利事業基金會持有，預計將原台北兒童福利中心幼兒園遷移至新大樓，且先建後拆，都市更新建物完工後再搬遷，幼兒園的營運不會因都市更新而中斷，也能讓成立逾50年的幼兒園，再延續下一個50年，至於原來幼兒園的位置，則會在搬遷後直接成為下一個國家住都中心的都市更新基地，為未來都市發展儲備新的動能。

(工商 )