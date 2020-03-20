苗栗縣殘障福利協進會推出曼菲廚房計畫，訓練慢飛天使們做西餐，冠軍建材特別捐助設備經費。〔冠軍建材提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣殘障福利協進會，為使慢飛天使們能自立生活，特別推出「曼菲廚房計畫」，藉由開辦西餐訓練課程，培訓心智障礙朋友們在地適性產業工作及多元化服務，冠軍建材特別捐贈課程設備經費，全力支持慢飛天使們學習更多的生活技能。

殘障福利協進會推出的曼菲廚房計畫中，還結合紅十字會苗栗支會辦理「青銀農場計畫」的蔬果耕種，讓心智障礙者從耕作到烹飪，以及提供企業供餐計畫，藉著適性化的作業活動與參與社區的活動，讓慢飛天使更能自我肯定，並利用團體工作的模式，強化心智障礙者的工作技能、工作態度及正向的品格，促進團隊合作默契。

協進會也希望透過這項計畫，協助學員們發展一技之長，期望透過此計劃幫助到慢飛家庭們的經濟收入，透過獎勵金制度也提高學員的工作在自信心及成就感，期待學員們在接受幫助後也懂得服務他人。

苗栗在地企業「冠軍建材」長期關注殘障者福利，特別贊助這項計畫學員學習西餐才藝的設備經費，以邀請具有豐富經驗的大學專業西餐講師，為學員們授課，每個月對外進行一次企業供餐，邀請各界蒞臨指導天使們，並給予學員鼓勵。冠軍磁磚長期投入社會公益，造福諸多在地的社福團體，更希望拋磚引玉，共同為需要幫助的人，築起幸福之網。

(中時 )