新冠肺炎衝擊各產業，立法院日前通過紓困振興特別條例與特別預算，政院聲稱要給予紓困並發放振興券，國民黨立委羅明才今在行政院長蘇貞昌施政總質詢時，質疑政府說要紓困振興，但都沒有人拿到錢，希望發放速度快一點，並比照國外每人發放8000元至1萬元，民眾比較有感。蘇貞昌答覆，政府大量舉債很簡單，但馬政府舉債800億元發放消費券，效果有限，相信這次紓困振興方案效果做得比以前好。

羅明才質詢指出，政府說要紓困振興，但民眾到現在都沒拿到好處，希望政府可以比照美國，每人發放8000元至1萬元，刺激消費的效果更好，希望行政院可以評估實施。

蘇貞昌表示，美政府舉債800多億元，每人發放3600元消費券，連王永慶也是同樣3600元，效果有限；蘇貞昌強調，政府大量舉債最簡單，但我們這次不這樣做，而是用盡方法希望讓受到影響的人雨露均霑，藉由誘導性消費讓效果更好，一定做得比以前好。

羅明才說，中華民國非常有錢，前瞻計畫花8000多億元，風力發電一次要2兆元，拜託政府在防疫紓困時刻，每人發1萬元幫助民眾度過難關，也刺激消費，如果缺錢願意教蘇貞昌哪裡找錢，像是空軍總部那塊地1000多億擺在那很可惜。

蘇貞昌回應，委員，不是金額的問題，是態度問題，不該大規模舉債發消費券，花完就沒了，紓困及刺激消費的效果有限。

(中時 )