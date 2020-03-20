群聯(8299)今(20)日舉辦法人說明會，由董事長潘健成親自主持，他表示，群聯在去年全球記憶體一片不景氣中，營運逆勢走強，主要就是群聯擁有獨特的商業模式，具有優質整合設計的能力，未來群聯也一路增加研發支出，惟有這樣才能讓群聯繼續成長，預言接下來NAND市況最重要的推動動能就是5G。

潘健成表示，只要和NAND Flash有關的就會有群聯的存在，做NAND Flash(儲存型快閃記憶體)若只做模組是不夠的，群聯擁有獨特的商業模式，具有整合設計的能力，且IP都是自己的，可以針對客戶的需求彈性應變，進行客製化，應變能力相對高，故可以支撐毛利率表現，這也是群聯去年可以在全球記憶體產業大環境一片不景氣中，營運表現有撐，他直言，「這個世界上很難複製像群聯這樣體質的公司」。

潘健成表示，群聯專注在設計，不需要承擔設廠的成本，故群聯更有籌碼在研發上精進，群聯去年研發比重占營收11%，今年占比勢必繼續成長，未來也會一路增加，群聯更已投入先進製程的開發，模組應用絕對是未來成長的主要動力，群聯也會維持和各原廠的密切聯繫，掌握客戶需求。

群聯針對企業、AIoT、車用、遊戲機等各個領域持續布局，除市場熟知的企業、AIoT外，潘健成指出，在電競或是高端遊戲機帶動下，群聯看好遊戲機一定是NAND產業一個不可缺乏的動能，目前已經有很多遊戲機採用NAND Flash，整體速度加快，群聯已經耕耘兩年，預計下半年就可以看到成效；另外，也持續加碼投資車用市場，看好自駕車、自動車未來也很大成長空間，他也強調，接下來NAND市況最重要的推動動能就是5G，是一個漸進式的成長，且不是短短1~2年而已。

群聯2019年合併營收為446.93億元，創下歷史新高，較前年度成長將近10%，毛利達到111.49億元、成長超過22%，全年度稅後淨利達到45.45億元，累計每股獲利為23.05元，創下歷史第三高，群聯2019年第四季營收及毛利也雙雙創下歷史新高，分別達到131.73億元及34.8億元。

(時報資訊)