康舒(6282)公布2019年財報，因認列業外收益，2019年稅後盈餘14.85億元，年成長47.8%，每股盈餘為2.87元。
康舒2019年第4季合併營收為49.25億元，季減6.2%，年減2.1%，營業毛利為6.99億元，季減11.6%，年成長5%，單季合併毛利率為14.2%，季減0.9個百分點，年增1個百分點，營業淨損100萬元，稅前盈餘為3.02億元，季減80.9%，年成長151.7%，稅後盈餘為1100萬元，季減98.8%，年減79.2%，單季每股盈餘為0.02元。
累計2019年合併營收為205.83億元，年成長9.9%，營業毛利為29.65億元，年成長20.7%，合併毛利率為14.4%，年增1.3個百分點，營業淨利為8700萬元，年成長262.5%，因認列15.42億元土地出售利益，稅前盈餘為29.2億元，年成長67.3%，稅後盈餘為14.85億元，年成長47.8%，每股盈餘為2.87元。
(時報資訊)
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