三芝三生步道吉野櫻逐漸綻放。（新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

淡水天元宮吉野櫻是許多民眾相當關注的賞櫻景點。 （新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

春天百花盛開，受新冠疫情影響，各地紛紛取消賞花活動，新北市景觀處推出線上賞花體驗，民眾可上臉書粉專「賞花快報」，即時得知全新北花況，也可在「新北櫻花稼期」花況網站，觀賞最新現場畫面，網站提供賞花遊程、櫻花地圖、櫻花小知識等內容，線上體會櫻花之美。

新北市景觀處介紹，3月中下旬是吉野櫻花季，適逢防疫尖峰，淡水區無極天元宮呼籲民眾今年不要去賞櫻，另三芝區三生步道、土城區希望之河也取消花季的實體活動，但今年三芝三生步道首次開放夜櫻點燈，讓民眾入夜也能一窺櫻花綻放之美，降低民眾同一時間前來的群聚感染風險。

新北市景觀處指出，花期適逢疫情，賞櫻活動取消雖讓許多民眾大嘆可惜，但新北市將賞櫻活動線上數位化，增加便利性，民眾出門賞花若遇人潮，也要記得戴口罩、勤洗手，落實防疫工作。

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新北市櫻花稼期網站

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(中時 )