春天百花盛開，受新冠疫情影響，各地紛紛取消賞花活動，新北市景觀處推出線上賞花體驗，民眾可上臉書粉專「賞花快報」，即時得知全新北花況，也可在「新北櫻花稼期」花況網站，觀賞最新現場畫面，網站提供賞花遊程、櫻花地圖、櫻花小知識等內容，線上體會櫻花之美。
新北市景觀處介紹，3月中下旬是吉野櫻花季，適逢防疫尖峰，淡水區無極天元宮呼籲民眾今年不要去賞櫻，另三芝區三生步道、土城區希望之河也取消花季的實體活動，但今年三芝三生步道首次開放夜櫻點燈，讓民眾入夜也能一窺櫻花綻放之美，降低民眾同一時間前來的群聚感染風險。
新北市景觀處指出，花期適逢疫情，賞櫻活動取消雖讓許多民眾大嘆可惜，但新北市將賞櫻活動線上數位化，增加便利性，民眾出門賞花若遇人潮，也要記得戴口罩、勤洗手，落實防疫工作。
賞花快報FB連結
https://www.facebook.com/ntpcflowernews/?ref=bookmarks
新北市櫻花稼期網站
http://cpqweb.com/ntpciflower/index.html
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。