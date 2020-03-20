日職進行練習賽，20日火腿對上西武獅，王柏融擔任先發第五棒、指定打擊，不過僅打2打席就退場，雖然有安打表現，但卻在5局滿壘時被換代打，由指定打擊的競爭者清宮幸太郎替補上場，不過清宮擊出滾地球出局。

王柏融首打席遭到西武先發浜屋將太三振，不過下個打席立刻要回顏面，王柏融擔任4局上半首名打者，敲出中間方向安打，可惜隊友沒有延續攻勢。

此戰火腿派出預計要丟開幕戰的王牌投手有原航平先發，不過他主投4局就用多達90球，被敲10支安打、失3分，有2次四壞、4次三振。

有原今日剋星可說是山川穗高，他先靠高飛犧牲打將分數追平，3局下、4局下山川都對有原敲安，有原先發所失的3分都是山川所打回的，助西武在前半場以3比1領先。

5局上半火腿有一次大好機會，2人出局攻占滿壘時，原本要輪到王柏融打擊，不過此時教練團決定換上清宮幸太郎代打，最後清宮擊出滾地球出局，火腿留下滿壘的殘壘。王柏融此戰僅有2次打擊機會，一次三振一支安打。

(中時 )