３月８日起，星宇航空全部暫時停飛澳門、檳城航班，每天只剩下峴港１班航班。

甫開航就遇到新冠肺炎疫情，星宇粉絲都很擔心未來營運，但為何董事長張國煒仍老神在在，他的本錢何在？

隨著全球疫情發展不斷升溫，年３０開航的星宇航空，在不到兩個月內陸續縮減航班。從２月宣布每天３班的澳門航班全部暫時停飛，到３月初，再證實至４月底之前，每天２班的馬來西亞檳城航班也停飛。原本３條航線，只剩下越南峴港一天一班，連表定要飛菲律賓宿霧的航線也從４月，決定延後到７月。

一開航就遇到SARS之後最嚴重的傳染疾病，許多人說斥重金創業的張國煒真是「衰到爆」；但張國煒幫內部員工打氣時，倒是笑著說：「我們其實很幸運。」話能如此說，在於跟機隊陣容龐大的中華航空、長榮航空相比，星宇航空的機隊相對小，災情也相對「小兒科」。雖然停飛導致預期的收入縮減，但星宇航空眼下只有３架飛機、約千名員工，比起華航、長榮的８０、９０架飛機，與１萬２千、１萬９千名員工來說，確實是小巫見大巫。

早在１月２３日星宇航空首航，張國煒致詞時，就說了：「希望大家給予祝福，特別是面對國內外疫情嚴峻，大家要團結。」顯然有過１７年前的SARS經驗，張國煒不敢小覷新冠肺炎的影響，深知這是今年航空業最大變數。

如今，新冠肺炎對全球觀光業帶來巨大衝擊，航空業者哀鴻遍野，甫開航的星宇慶幸之餘，依然按照既定的進程，舉行維修機棚動土典禮。然而，面對眾家媒體追問，預期航班收入縮水，該進來的票務收入急凍，此時不改K董風格的張國煒一句：「好險，我們只有３架飛機。」此話背後，老神在在的本錢何在？

比財力 他增資逾20億度難關

從實況來看，星宇航空聘僱員工已達１千人，加上總部租金支出，各項硬體建置成本，可以說件件都是錢。

以員工薪資來說，２０１９年台灣航空運輸業每人每月總薪資為９萬７５４５元，但考量星宇航空新成立、員工平均年資較低，姑且以２０１９年台灣工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均４萬１８８３元來計，１千名員工每月薪資支出就要４１８８萬元；加上企業總部超過５百萬元月租金，總計１年就要逾５億６千萬的支出。

但最大成本當然是飛機。目前星宇擁有３架A321neo窄體機，但照張國煒原先規畫，星宇的機隊將分兩階段到位。

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《今周刊》(第1213期)

(中時電子報)