苗栗縣議員徐永煌（右）接獲民眾陳情，希望衛生局公開確診個案入院前行蹤，衛生局解釋，該確診個案不是社區感染，請民眾放心。（巫靜婷攝）

苗栗縣日前出現首例新冠肺炎確診案例，因確診個案資訊不公開，造成苗栗鄉親人心惶惶，縣議員徐永煌20日於議會質詢時，脫口而出疑似確診個案的資訊及行蹤，引起現場譁然，雖然徐永煌強調是為了凸顯資訊不透明的嚴重性，不過衛生局仍認為議員言論不宜，將收集事證交由警局認定是否違法。

苗栗縣出現新冠肺炎確診首例後，因資訊不公開造成各界謠言四起，民眾擔心身在疫區卻不自知，紛紛向縣議員陳情，希望縣府至少公開確診個案的行蹤，讓大家避免出沒同區域，加強防疫作為，縣議員徐永煌20日在臨時會質詢，為凸顯資訊不公開恐成防疫漏洞的嚴重性，意外說出疑似確診個案的病程與行蹤。

苗栗縣政府衛生局副局長莊素玲表示，議員質詢的言論的確不宜，但他說的內容並未受到疾管單位證實，加上議員質詢時擁有免責權，是否有違反《傳染病防治法》還有待釐清，目前已收集事證將送交警察局調查，若被認定違法，將由衛生局進行裁處。

中央流行疫情指揮中心為避免疑似患者，因害怕確診後，會被公開個人資訊而隱匿，不願通報、就醫，因此傾向非必要不公開確診個案資訊。莊素玲進一步說明，原則上只有確診個案有社區感染疑慮，才會由中央公布個案的行蹤，而苗栗縣的個案屬於境外移入，不是社區感染，請鄉親放心。

(中時 )