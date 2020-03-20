我國政府三招救市，台股20日報復性反彈，終場大漲552.75點，漲幅6.37％，收在9,234.09點，成交量為2,340.27億元，成功收復10年線，光是台積電則貢獻逼近36％。至於國安基金20日是否有進場？法人指出，國安基金進場機率低，因為10年開盤隨即收復。

20日台股漲點552.75點，是歷史第二大漲點，第一大漲點為1,989點11月29日的漲點590.19點。

台積電20日大漲22元，漲幅8.87％，收在270元，收復兩年線，下周有機會收復年線，來是台積電大漲22元，貢獻台股指數197.67點，占比35.76％，逼近36％的貢獻來自於台積電一檔。

外資20日賣超219億元，仍持續調節台股，已經是連11日賣超，合計這11個交易日賣超3084.76億元；計今年賣超超過5千億元，達5,071億元。

台股20日報復性反彈主要來自於軋空頭、軋空手、美股走揚、政府政策性護盤、當沖追價。

19日台股融資餘額首度跌破千億元，單日大減118億元，降至僅有928億元，創新低，斷頭情況嚴峻。

19日台股融資維持率122.49％，20日台股開高，融資散戶還能賣出好價錢。

法人表示，20日由台積電帶頭把台股拉至9,200點以上，並不是好事，因為台積電已經成功將台股穩住，後續其他重挫幅度相當深的個股表現空間就不大。同時20日台股成交量太大，也尚未符合「量縮價穩」的條件。

下周台股要觀察的重點包括，10年線必須守穩三個交易日、19日最低點8,523點不能再跌破，台股才能算是穩住了，否則再往10年線測試的可能性相當大。

(工商 )