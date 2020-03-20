新冠肺炎疫情蔓延，基隆市的校園防疫措施，至今完整落實，市長林右昌特別感謝家長們的協助與配合，並以公開信溫情喊話，期盼與家長們一起守護學子健康。
林右昌表示，面對疫情持續影響，在這段期間裡，除了持續上緊發條，落實校園防疫措施外，大型活動及賽事也將暫停舉辦，請家長放心。他指出，面對疫情持續影響，在這段期間裡，除了持續上緊發條，落實校園防疫措施外，在大型活動及賽事也不冒任何風險，一切從嚴評估。
林右昌說，在校園防疫的部分，更須加強執行，像午餐防疫、衛教宣導、保持正確防疫觀念及警覺性、校園環境落實每週至少消毒2次等，並要求持續掌握學生健康狀況及旅遊史等措施，教育處日前也製作檢核表讓學校方便於每日落實檢核，確保防疫無破口。
教育處長林祝里表示，各級學校除全力配合市府的防疫政策外，也發展了許多校園加強版防疫小撇步，內容從入校到離校各種面向都兼顧到，讓防疫更有趣，也讓防疫工作零死角。
(中時 )
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