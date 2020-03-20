曾在《全面攻佔：倒數救援》扮演美國總統讓人印象深刻的亞倫艾克哈特（Aaron Eckhart），這次在動作片《絕命直播》變身超猛警探力搏匪徒，不僅有飛車追逐、槍戰爆破等刺激動作場面，更讓街頭瞬間變成槍林彈雨的戰場。而亞倫艾克哈特為戲接受了槍擊和武術特訓，導演史蒂芬．C．米勒透露：「亞倫幾乎天天都會到訓練場接受訓練，而那個訓練場也曾協助基努李維在《捍衛任務》系列中的槍擊技巧訓練。」此外，亞倫更敬業花了整整一年的時間跟隨洛杉磯S.W.A.T特種警察部隊一起出勤訓練，他說：「只有實際跟著警務人員一起工作，才能真正了解他們的武器和系統。」

《絕命直播》片中的刺激槍擊武打、飛車追逐爆破等警匪對峙大場面通通來真的，飾演超猛警探的亞倫艾克哈特幾乎每場動作戲都親自上陣，他為了追匪徒從二樓窗戶往外跳，肉身飛撲撞上行駛中的車子，還因此割傷手臂，亞倫表示：「我知道動作戲會讓我拍得很悲劇，甚至會掛彩，但順利完成後的成就感是無法言喻的。」他更爆料在拍攝從二樓跳下的戲時，為了讓觀眾身歷其境，因此攝影師是扛著機器跟著演員一起跳出窗外，亞倫笑言：「所有工作人員都很佩服攝影師，他每天的工作都像是不可能的任務。」此外，亞倫還花了一年時間跟著洛杉磯警方一起出勤巡邏，更學會專門靠地板扭鬥制服強敵的巴西柔術以及源自於李小龍的截拳道武術，他也因此認識了許多專門執行高危險任務的特種部隊警探，亞倫說：「他們習得的所有知識與技巧都是為了『保護人民，維持社會安定』，這真的是需要很大的勇氣和責任感的行業。」

電影講述法蘭克潘尼警官（亞倫艾克哈特飾）在一次緊急追捕行動中射殺了逃亡中的嫌犯被強制停職，沒想到他是警長沃克（詹卡洛埃斯波西托飾）的女兒克勞蒂綁架案的唯一的線索。歹徒向警方預告克勞蒂被關在一個密閉箱子內，在57分鐘內就會被水淹死。潘尼為了彌補過錯，私自展開救援行動，同時記者艾娃(寇特妮伊頓飾)加入了他的行列，並將調查過程放在個人新聞頻道直播，雖然引起民眾爭相搶看與熱烈迴響，卻也暴露了他們的行蹤…時間一點一滴流逝，警長女兒的性命危在旦夕，他們是否能即時揪出綁架犯救出人質？電影將在3月27日全台上映。

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(中時電子報)