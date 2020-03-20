黃少祺喜歡運動，練出一身結實身材，預計將推出健身紀錄片。他透露即使自己身材練的再好，老婆小蓁竟然都沒感覺，也不會趁機偷摸胸肌一把，笑說：「可能常看習以為常就沒感覺了。」反而兩個兒子還常關心他「爸爸在電視上為何不穿衣服」？

黃少祺在《炮仔聲》中演渣男，成為八點檔中難得零負評的反派，目前他沒戲，不少觀眾都留言希望他飾演的趙天宇早日歸隊，還有人留言表示：「臉太帥，實在很難去討厭他。」昨晚(19日) 他跟同門師弟白佳偉上「三立華劇」及「三立台劇」臉書直播，兩位帥男在直播中大秀肌肉，讓現場每位工作人員都心跳加速。

黃少祺讓女工作人員坐身上伏地挺身，展現驚人肌耐力。（圖／三立）

黃少祺胸肌累積了10年以上，現在有很深的「乳溝」，他笑說有時候工作人員都會刻意將麥克風卡在溝中間。昨帶著師弟白佳偉直播，兩人有備而來，白佳偉擁有十張以上專業健身證照及游泳教練證照，兩人一起示範伏地挺身，還讓工作人員坐在背上，誠意十足，笑說：「這樣減脂最快！」直播觀眾狂留言，敲碗要黃少祺露腹肌。由於最近新型冠狀病毒疫情加重，黃少祺也教粉絲在家如何健身，加強免疫力。

黃少祺對身材滿意，也提倡多運動健身增加免疫力。（圖／三立）

黃少祺為了測試自己健身極限，也為自己留下記錄，而拍攝健身紀錄片，他說最欣賞的健身偶像就是「巨石強森」，健身儼然成為他的日然，更說：「在冬天健身後肌肉緊繃，再穿著小背心，好high。」黃少祺也坦承身材有走鐘過，所以現在都會告訴自己不能偷懶，因此在拍戲期間即使再累，開工前都要先做運動至少一小時，原因是「運動後精神很好，神采奕奕的模樣最適合拍戲。」

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(中時電子報)