新冠肺炎疫情蔓延全球，嘉義縣政府2月24日已發公文，要求各機關除公務行程外，在疫情獲得控制前，應暫緩一切出國活動；但嘉義縣社會局有1名公務人員卻在3月14日與家人到土耳其玩，被縣議員詹琬蓁痛批，疫情期間公務員的私人出國行為，所屬單位「到底怎麼核准通過的？」。

詹琬蓁表示，縣府2月24日下令禁止公務員出國，若要出國得申請，經核准後才能出國；但昨日她接到訊息，有一位社會局員工在下令後，竟然還跑去土耳其家族旅遊，除此之外還有其他局處共4至5位員工出國，她認為，公務人員應帶頭防疫，並質疑「申請處理標準在哪？」

嘉義縣社會局說明，縣府旅遊疫情建議「第3級警告」地區，一律禁止員工前往，「第2級警示」、「第1級注意」地區，應專案報准才能前往；土耳其3月16日才被公告為3級，這位同仁是14日前往，17日在土耳其時得知土耳其列為3級後，已於19日和家人提早返台，並從機場直接回到外縣市戶籍地家中，進行居家檢疫。

社會局說，這位同仁很早就申請出國，申請時上層有極力勸阻，考量到同仁用自己的假去，加上土耳其當時未被提升為3級，了解同仁確實有需要前往，因此才准許。

(中時 )