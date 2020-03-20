房姓老婦人到高雄榮民總醫院洗腎，卻因護理師疏忽，當天滲血休克死亡。家屬認為高雄榮總用藥有問題，但申請藥害救濟死亡給付遭拒，提起行政訴訟，台北高等行政法院認定無因果關係，且請求權時效已消滅，今判家屬敗訴，可上訴。

2013年8月19日中午，82歲房婦在兒子陪同下到高雄榮總洗腎，黃姓護理師沒注意到血液導管鬆脫，導致房婦出現滲血情形，急救後仍休克死亡。高雄高分院依業務過失致死罪判黃女6月徒刑，得易科罰金18萬元，上訴後經最高法院駁回，全案確定。

家屬認為，房婦自2012年7月間因痛風就醫，高雄榮總使用allopurinol藥物治療，卻引起下半身多處大面積燒燙傷水泡、嚴重腹積水、肺積水、腎肺受損致心臟功能惡化等藥害，11個月後再引發史蒂芬強森症候群、鼻皮膚癌等不良反應，也是死因之一，遂申請藥害救濟死亡給付。

衛福部藥害救濟審議委員會審議結果認定不符給付要件，駁回申請，家屬提起訴願也遭駁回，於是向北高行提起行政訴訟。

北高行認定，房婦死因是黃姓護理師的疏失，洗腎照護不慎的事故直接導致，並無任何證據顯示與用藥產生的不良反應有因果關係，不符藥害救濟法規定要件。

家屬另主張，就算用藥與死亡無關，也引發許多不良反應，仍受有藥害；北高行指出，家屬早在2012年9月、2013年2月間就已知道有藥害存在，卻遲至2016年8月16日才提出藥害救濟申請，已超過3年消滅時效，家屬提告無理由，判決駁回。

(中時 )