群聯(8299)今(20)日舉辦法人說明會，新型冠狀病毒一路由大陸延燒到歐美，董事長潘健成指出，目前只有看到「遞延」的現象，並未有任何砍單狀況，且群聯針對疫情調整出貨市場，故影響不大，首季營運表現很好，前接單已經看到9月、10月，對今年獲利還是很樂觀。

潘健成表示，疫情儘管衝擊到消費市場，但群聯產品線包括消費、通路、工業、醫療、設備等，NAND Flash自去年11月已經漲價逾50%，今年農曆年後因為新型冠狀病毒的關係確實出現斷鏈，對大陸市場出貨是「0」，但群聯把NAND Flash的庫存轉而出口到歐美其他市場，3月則恢復出貨大陸市場，故市場比較像是區塊的挪移，但預計未來4個禮拜歐美市場恐會暫緩下來，轉而變成歐美市場斷鏈，但市場需求應該都只是「順延」，完全沒有「取消」訂單的問題，加上居家上班、遠距教學的需求暴增，刺激基礎IT設備市場，在伺服器出貨帶動下，勢必帶動SSD需求，群聯已經看到明顯的市場訂單，2月接單很不錯，目前看來，「群聯第一季很好，一定會讓市場Surprise」，不僅如此，群聯第二季SSD Controller的歐美接單很熱，並未受到疫情影響，主要是因為廠都在亞州地區，所以影響有限，且SSD Controller毛利率較高，故假設第二季歐美市場真的因為疫情出現「關門」現象，預估對群聯毛利的衝擊也是有限。

潘健成表示，新型冠狀病毒疫情對群聯確實有「遞延」，但沒有明顯影響，也沒有看到砍單狀況，群聯目接單已經看到9月、10月，主要是因為歐美客戶看到未來疫情結束後，恐有搶單危機，故提前準備，看好下一波需求在疫情結束後，很快就會回來，對於今年獲利還是很樂觀。

潘健成表示，針對近期疫情需要，群聯也已經做好萬全準備，居家上班、接單都已經有萬全準備。

被問到是否有祭出庫藏股計畫，潘健成表示，群聯將在27日召開臨時董事會，屆時會討論是否執行庫藏股。

(時報資訊)