新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增27確診案例。其中24例境外移入、3例本土。截至目前，國內共累計135例。

境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括：美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

指揮中心表示，埃及移入個案中，1例為埃及旅遊團團員(案111)，於3月15日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共6人確診(5名團員、1名接觸者)。

美國移入個案中，2例為案85同行友人(案118、121)，3月5日出國，3月16日返國，均於3月18日發病，經採檢通報於今日確診。研判2人與案85在美國旅遊期間遭感染，為一起境外群聚事件，截至目前共3人確診。

土耳其移入個案(案122)於3月4日至13日跟團旅遊，因返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離。個案於3月16日發病，經就醫採檢，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共14人確診(13名團員、1人為同班機接觸者)。

3例本土個案分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

案130為案59同班女同學，3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。

案134近期無出國史，3月17日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。

(中時 )