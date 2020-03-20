王道銀行(2897)2019年逾期攀升到0.75％，備抵呆帳覆蓋率為183.01％，逾放比較上年度0.02％明顯增加，主要受潤寅集團詐貸案等影響，公司經營階層指出，目前都已經徵提不動產足額擔保以確保債權，今年若法拍無實質進展，僅再提存0.35億元，對整個逾放影響不大。

王道銀行2019年資產總額為5610億元，略減0.14％，主要因應貿易戰影響，以及授信政策上調整，合併稅後淨利為20.27億元，年成長4.34％，王道銀行自結個體稅後淨利為11億元，年成長15.27％，每股盈餘為0.45元。

王道銀行去年存款2510億元，放款1760億元，放存比70.4％。資產品質因潤寅集團詐貸案所影響，對該集團放款金額約14.7億元，去年打銷呆帳超過10億元，剩下4.24億元，都有足額不動產擔保。目前除了進入刑事階段，民事也在進行不動產拍賣，今年6月法拍若無進展，會增提0.35億元，今年持續努力改善逾放比。

該行2019年存放利差1.43％，年減接近10個bp，主要放款反映在市場激烈競爭，存款的成本必須符合雙率因素，壓縮存放利差。

各關係企業獲利方面，台駿國際租賃2019年稅後淨利創歷史新高，達3.30億元，年成長17％；美國華信銀行稅後淨利也再創新高，達4.24億元，年成長9.85％，不過，備抵呆帳覆蓋率降至51％，逾放比2.74％，主要授信案有客戶HOTEL開發案進度延滯，客戶要將放款轉貸到其他金融機構，近期可望解決，資本適足率由2018年22.73％降至19.44％，放款成長比例達到15％；華票稅後淨利12.45億元，年減6.7％，主要2018年有呆帳回收墊高基期，每股盈餘為0.93元，資產品質方面，連續五年為零，保證責任準備餘額13.25億元，資本適足率12.7％。

經營團隊指出，今年企金部分，增加手續費收入、貿易融資及外匯交易業務收入；個金在消費金融、信貸、房貸財富管理持續再加強，為今年提升獲利重點。

由於全球降息風，對利差產生影響，王道銀行認為，目前手上存款很多定期存款，利率下降但要等定存到期，反映成本下降速度慢，影響較大是放款，偏向負向。

在大陸租賃方面，大陸狀況嚴峻，不容樂觀，今年農曆年前尚未休完假已經瞭解客戶狀況，租賃客戶復工率97％以上，對逾放沒有重大惡化現象，但在業務上，新增業務會放緩。

(時報資訊)