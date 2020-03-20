美中因新冠病毒起源與名稱大打口水戰，讓先前曾稱讚大陸努力防疫的美國總統川普對陸防疫態度大為轉變。就在19日傳出陸創下疫情爆發以來首次沒有境內新增的確診病例，川普對此表示「我希望是真的，誰知道呢？」並再次譴責陸隱瞞疫情才導致全球慘遭疫情肆虐，「世界因他們所為，付出極大代價」。

綜合陸媒引據大陸國家衛生健康委員會官網通報報導，新冠病毒疾病18日新增確診病例34例，全部來自境外輸入，而大陸31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄；而在20日通報中，19日也是零境內傳產，新增確診病例均為境外輸入，顯示包括武漢在內，大陸官方通報本地新增確診病例連續兩天為零。

據美媒《CNBC》報導，被問到是否相信大陸19日公布的數據時，川普表示「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。此外，川普同時譴責大陸隱瞞疫情，並表示如果能早幾個月知道疫情，疫情應能被限制在大陸剛開始發現的區域，情況肯定比現在好，而現在世界正因為大陸所為，而付出極大代價。

不過就在兩個月前，川普才在推特上大力讚揚陸防疫措施，並稱大陸「一直非常努力」防範病毒擴散，且美國非常感謝大陸所做努力與其透明度。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

(中時電子報)