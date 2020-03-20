美中因新冠病毒起源與名稱大打口水戰，讓先前曾稱讚大陸努力防疫的美國總統川普對陸防疫態度大為轉變。就在19日傳出陸創下疫情爆發以來首次沒有境內新增的確診病例，川普對此表示「我希望是真的，誰知道呢？」並再次譴責陸隱瞞疫情才導致全球慘遭疫情肆虐，「世界因他們所為，付出極大代價」。
綜合陸媒引據大陸國家衛生健康委員會官網通報報導，新冠病毒疾病18日新增確診病例34例，全部來自境外輸入，而大陸31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄；而在20日通報中，19日也是零境內傳產，新增確診病例均為境外輸入，顯示包括武漢在內，大陸官方通報本地新增確診病例連續兩天為零。
據美媒《CNBC》報導，被問到是否相信大陸19日公布的數據時，川普表示「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。此外，川普同時譴責大陸隱瞞疫情，並表示如果能早幾個月知道疫情，疫情應能被限制在大陸剛開始發現的區域，情況肯定比現在好，而現在世界正因為大陸所為，而付出極大代價。
不過就在兩個月前，川普才在推特上大力讚揚陸防疫措施，並稱大陸「一直非常努力」防範病毒擴散，且美國非常感謝大陸所做努力與其透明度。
文章來源：Trump blames China for coronavirus pandemic: ‘The world is paying a very big price for what they did’
(中時電子報)
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