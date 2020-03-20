PTT上流傳「儲備1個月份左右的糧食和生活必需品

網路最近流傳「儲備1個月份左右的糧食和生活必需品,而且立刻提領所有存款」謠言，造成人心惶惶，賣場出現搶購民生物資囤貨亂象，調查局追查後，約談散播的張姓民眾及他的蔡姓表哥，假訊息防制中心並溯源追查到最初散播消息的某「新文化推廣協會」，張姓負責人到案後坦承散播，依違反《社會秩序維護法》及《銀行法》移送法辦。

調查局指出，最近網路上流傳鼓動民眾囤糧、領存款的謠言，更有民眾在PTT上發文「收到重要情報請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻提領所有存款」，調查局發現是住在新北市一名張姓民眾在PTT發文，張則表示訊息來自家族LINE群組轉貼蔡姓表哥的文章，蔡到案後則表示擷取國外網路訊息後轉貼在家族群組。

調查局假訊息防制中心認為案情並不單純，溯源後追查到設立在新北市的某個「新文化推廣協會」是「原創」，將協會的張姓負責人約談到案，坦承是協會翻譯國外網路訊息後加以散播。

調查局認為，張、蔡2人與協會張姓負責人散播的假消息，除了違反《社會秩序維護法》之外，因假消息很容易造成銀行擠兌，也違反《銀行法》散布流言損害銀行等金融機構信用罪，分別移送偵辦及裁罰。

調查局強調「搶購物資」及「提領銀行現金」等不實訊息，會造成社會大眾人心惶惶及蜂擁搶購物資的「蝴蝶效應」。調查局除呼籲民眾不要聽信不實訊息囤積民生物資外，也提醒民眾切勿再轉傳不實物資缺貨訊息以免誤蹈法網。

(中時 )