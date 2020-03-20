傳統市場擴大防疫！經濟部宣布下周二起口罩配售攤商 16:192020/03/20 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政府防疫措施擴大至傳統市場。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，政府擴大防疫行動，本月初已經公有傳統市場以及夜市攤商，經濟部20日宣布防疫擴大到民有市場攤商，下周二(24日)起每日配售1片口罩，每片新台幣5元。 (中時電子報) #防疫 #傳統市場 #經濟部 #攤商 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹捐贈2010口罩 傳遞家扶溫情 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 台南首宗疫情詐騙 集團冒用多名里長line圖像騙賣口罩匯款 11:152020/03/16 社會 10元口罩月賣21萬片 藥師送辦 04:102020/03/17 社會新聞 兒童口罩購買門檻放寬！16歲以下皆可購買 23:042020/03/18 生活 兒童口罩 16歲以下自由選 04:102020/03/19 生活新聞 口罩人臉體溫辨識 智慧防疫 04:102020/03/19 地方新聞 口罩實名制2.0 近118萬人完成預約 06:262020/03/19 生活 疫情下的瑞典社會與華人（下） 04:092020/03/20 兩岸藝文 蘇貞昌鬆口：計畫解禁 口罩郵寄海外親人 11:102020/03/20 政治 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 還笑得出來 - 即時 好慘！台銀1年期定存剩0.84％ 定存族哀嚎 - 即時 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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