中菲行國際物流（5609）董事會20日通過經會計師查核簽證108年度合併財務報告，集團營業額新台幣178.03億元，較107年度下降3.4％，稅後淨利為4.03億，較107年度成長53.4％，每股盈餘為3.20元，較去年成長53.1％。

董事會並同時通過盈餘分配議案，考慮目前疫情日趨嚴重，為了保留資源，每股將分配現金股利1.36元，該議案將提交定於6月9日召開的股東常會決議。

(工商 )