中菲行去年EPS3.20元 將配發1.36元現金股利 16:232020/03/20 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中菲行國際物流（5609）董事會20日通過經會計師查核簽證108年度合併財務報告，集團營業額新台幣178.03億元，較107年度下降3.4％，稅後淨利為4.03億，較107年度成長53.4％，每股盈餘為3.20元，較去年成長53.1％。 董事會並同時通過盈餘分配議案，考慮目前疫情日趨嚴重，為了保留資源，每股將分配現金股利1.36元，該議案將提交定於6月9日召開的股東常會決議。 (工商 ) #中菲行 #現金股利 #董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 歷史次高 泰碩 配2.1元現金股利 04:102020/03/16 證券．權證 訊能集思董事會 江懷海加入 04:102020/03/16 產業．科技 房地產「代銷天王」海悅現金股利4.5元 現金殖利率達9.68％ 18:192020/03/18 財經 長華董事會決議每普通股分派12.6元現金股息 21:512020/03/18 財經 元大期營運再成長 發放現金股利3.2元創新高 15:192020/03/19 財經 中美晶毛利淨利創新高 擬配發5元現金股利 15:412020/03/19 財經 美亞鋼管董事會通過2019年財報案 每股稅後淨利1.96元 17:452020/03/19 財經 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 12:382020/03/20 財經 新產董事會通過買庫藏股及股利配發 13:582020/03/20 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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