國際指數公司富時羅素納A股擴容計劃將如期推進，並於3月20日收盤後生效。此次調整將A股的納入因子由15％提升至25％，納入分成兩步實施，其中四分之一在3月份實施，剩餘四分之三將與6月份的指數評估一同實施。
澎湃新聞報導，富時羅素於2月21日公布其旗艦指數評議結果，以及A股新入列指數公司名單。富時羅素如期推進擴容A股，對市場的信心起到提振作用。數據顯示，3月19日A股市場整體淨流出人民幣（下同）232.1億元。但是在富時羅素概念股中，有298檔個股大單資金淨流入達85.37億元。
其中，有158檔富時羅素概念股大單資金淨流入逾1,000萬元，合計資金淨流入達80.57億元。上海新陽、烽火通信、華天科技、太極實業與三安光電等5檔概念股大單資金淨流入均逾2億元。
富時羅素概念股不但受到資金的關注，同時，相關標的更是被眾多機構看好。從機構評級來看，近30日內，在富時羅素概念股中，共有554檔個股獲得機構給予「買入」或「增持」等看好評級。
(工商 )
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