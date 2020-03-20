疫情影響重！2月外銷訂單年減0.8％ 16:212020/03/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處20日公布2月外銷訂單統計，2月外銷訂單286.8億美元，較去年同期減少2.2億美元，年減0.8％，是連續2個月負成長。累計前兩個月外銷訂單金額639.8億美元，年減7.8%。 統計處表示，因肺炎疫情升溫，中國大陸相關防疫措施影響業者產能、供應鏈及物流，2月外銷訂單286.8億美元，較上月減18.8%，較上年同月減0.8%；另因廠商海外生產地多以中國大陸為主，致海外生產比下降至40.7%，是2006年以來同月最低。 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #中國大陸 #生產 #疫情影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響 陸前兩月商品房銷售額跌36％ 11:082020/03/16 財經 疫情影響 南科實中入學抽籤改由公正人士代抽 14:252020/03/17 生活 新冠肺炎疫情影響撒哈拉以南非洲半數以上國家 18:472020/03/17 兩岸 疫情影響逐鹿社區生意銳減 鹿園試營運吸客 22:572020/03/17 生活 江蘇約談熔噴布企業 對2家哄抬價格立案調查 02:452020/03/18 財經 萬科總裁談疫情影響回款大降 未來1到2年壓力增 02:452020/03/18 財經 受疫情影響 標普調降陸2020年GDP增長預測至2.9％ 12:082020/03/18 財經 疫情影響持續「2020金馬奇幻影展」宣布停辦！ 16:052020/03/18 娛樂 疫情影響 寶來國中放棄今年世界合唱賽 16:042020/03/18 生活 《財政》納稅義務人受疫情影響，最長可延期1年繳稅 12:162020/03/19 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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