經濟部統計處20日公布2月外銷訂單統計，2月外銷訂單286.8億美元，較去年同期減少2.2億美元，年減0.8％，是連續2個月負成長。累計前兩個月外銷訂單金額639.8億美元，年減7.8%。

統計處表示，因肺炎疫情升溫，中國大陸相關防疫措施影響業者產能、供應鏈及物流，2月外銷訂單286.8億美元，較上月減18.8%，較上年同月減0.8%；另因廠商海外生產地多以中國大陸為主，致海外生產比下降至40.7%，是2006年以來同月最低。

(工商 )