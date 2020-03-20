林右昌指出，遠距教學已於10日開始線上教學演練，加上配備的創客智慧教室設備，讓課堂數位化。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

林右昌於20日上午與研發人員熱烈討論遠距離教學系統。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

疫情升溫，未來14天是關鍵期，北部已有停班停課案例，議員憂心基隆的防疫進度是否準備好了，基隆市長林右昌20日指出，基隆已經超前部署，舉辦高中以下各班線上教學模擬演練，並採購好300片平板，下週會配送到各個學校，加上班級數位化智慧教室配備、遠距教學，達到停課不停學。

新冠肺炎疫情持續延燒，因應未來可能會有停班補課的狀況，林右昌指出，遠距教學已於10日開始線上教學演練，加上配備的創客智慧教室設備，讓課堂數位化，他強調，基隆市已經超前部署，這部分基隆市做得比雙北還要好。

林右昌表示，基隆市兩萬多名學童，多半家裡都有網路，少數兩千多孩子沒有，所以市府把平板跟網路卡出借給學童，讓這些孩子在面臨停課時，有資源可以在家學習，他指出，全市兩萬多名學童都已安排好線上教學網絡，要讓受教權不受疫情影響。

教育處表示，為尊重各領域教師之專業考量，線上教學演練不限教學平台，採行同步或非同步方式均可，重點為確保所有學生均能有效學習，處長林祝里指出，危機正是翻轉教學的契機，感謝教育界同仁努力，讓民眾看到教師的教學實力，提供孩子安心的學習與高水準的教育品質。

(中時 )