新北所有公有的封閉型集會休閒場館，將暫時關閉14天，基隆市長林右昌20日指出，基隆市目前沒打算跟進關閉公共場館。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，北北基不同調，新北市長侯友宜宣布20日起，新北所有公有的封閉型集會休閒場館，包括運動中心、活動中心、博物館等，即日起暫停開放14天，基隆市長林右昌20日上午指出，基隆市目前沒打算關閉公共場館。

林右昌表示，基隆市的疫情非常穩定，相較雙北好得非常多，相關疫情的準備用最嚴謹、超前部署來應對，包括異地辦公、防疫旅館等都已經準備的非常嚴謹和澈底，民眾也非常配合，只要民眾配合，就不需刻意關閉所有場館。

林右昌指出，由於基隆地狹人稠，包括運動、圖書館及室內空間非常有限，全面關閉會對民眾生活產生非常大的不便，市府防疫工作做得確實，目前沒有打算跟進關閉，不過，因應未來疫情發展，市府也會為了民眾健康安全著想，隨時評估及調整。

另外，中央日前通過新台幣600億元的特別預算，為新冠肺炎造成的產業衝擊來紓困，林右昌不僅拍影片表達肯定，同時也呼籲政府「經濟紓困不只救急也要救命！」，要特別注意中小企業和微型企業，他說，「救命針」要直接打在身上，才能真正幫助到中小企業。

(中時 )