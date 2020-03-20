北部一名高中生，與1月與家人同遊希臘，3月返台後確診新冠肺炎。高中生確診後，座位斜前方的同學也在昨日確診，導致全校停課至3月27日。中央流行疫情指揮中心表示，案59高中生同班今再添一名女同學確診，該班級已累計3人染疫。

(中時 )

#確診 #再添 #案59 #女同學 #3月 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣