北部一名高中生，與1月與家人同遊希臘，3月返台後確診新冠肺炎。高中生確診後，座位斜前方的同學也在昨日確診，導致全校停課至3月27日。中央流行疫情指揮中心表示，案59高中生同班今再添一名女同學確診，該班級已累計3人染疫。

(中時 )