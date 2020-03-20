北市高中再添1確診者 案59同班女同學中標 16:232020/03/20 中時 林周義 、 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案59高中生同班今再添一名女同學確診，該班機已累計3人染疫。圖為教育部 (圖／資料照、林志成攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部一名高中生，與1月與家人同遊希臘，3月返台後確診新冠肺炎。高中生確診後，座位斜前方的同學也在昨日確診，導致全校停課至3月27日。中央流行疫情指揮中心表示，案59高中生同班今再添一名女同學確診，該班級已累計3人染疫。 (中時 ) #確診 #再添 #案59 #女同學 #3月 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 17:072020/03/19 國際 直播》國內年輕人確診為何暴增？ 張上淳：因學生大量返台 15:542020/03/20 生活 生活熱門新聞 直播》全國第2例死亡為北部8旬翁 用抗愛滋藥物治療仍不治 - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 返台遭謾罵 美留學生痛訴：很抱歉但我要回家 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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