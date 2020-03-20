新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原宣布於下午1點30分舉行，但臨時宣布改至下午4點召開。根據中央流行疫情指揮中心公布，新增27例確診，24例境外3例本土。境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括：美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

3例本土個案分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心今日表示，昨日國內新增1367例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計21,376例(含19,674例排除)，其中135例確診(今日新增案109至135)，分別為102例境外移入及33例本土病例。確診個案中2人死亡(今日新增1人)，28人解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。有關第2批武漢包機返台361人中，2人有發燒症狀後送(另有1人陪同就醫)，2人二採皆為陰性且均已退燒；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

從1月21日中央流行疫情指揮中心成立至今，多是固定在下午1點30分或2點開記者會，向國人說明疫情和政策，依過往經驗，多次延時或改時間多半伴隨重大消息要宣布，不過20日碰上南部有大學生回國後確診，加上日前北部有高中學生確診停課、邊境管制、確診個案突破新高來到三位數，各種疫情變數不斷。

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(中時電子報)