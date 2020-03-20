基隆市中和路164巷聯外道路，為大慶大城學童通學便道，更是住戶外出的必經道路，有里民反映指出，這個便道常有違規停車，不僅讓學童及民眾通行時，需要繞道而行，更造成不少摔傷或發生交通意外。

市議員張秉鈞得知後，立即辦理會勘，並邀集市府、區公所及和慶里李詹淇里長、大慶大城G區＆E區主委等前往勘查。

工務處科長廖俊育表示，依市區道路及附屬工程設計標準，主次要道路不得小於3公尺，人行道寬度淨寬不得小於1.5公尺，因本路段屬7公尺都市計畫道路，受限於路幅寬度，無法開闢符合要求的人行道。

張秉鈞則指出，該道路的人行便道長久以來遭機車占用，迫使行人需走向馬路與車爭道，更讓汽機車駕駛擔心撞到行人，他指出，自己為了讓學童有更安全的通學環境，要求「延伸防撞護欄」，避免車輛佔停人行道，並同時要求清洗防撞護欄並塗上反光油漆，可清楚警示通行的車輛。

張秉鈞強調，此路段因法規無法在此路段增設人行道，但希望市府研議改善行人道路，讓高齡者、身障者及育嬰人士、小孩進出更安全。更期許基隆成為人本城市，讓民眾在相關道路上通行更舒適。

(中時 )