新冠肺炎疫情延燒，全台防疫旅館供不應求，晶華國際酒店集團旗下各品牌，包括台北晶華酒店、礁溪晶泉丰旅、台南和太魯閣晶英酒店、捷絲旅台北西門和三重館，也立即響應政府措施，即日起至五月底止，分別推出每晚1,380元起、低至3折的「保障家人‧安心long stay」住房專案。

晶華表示，除了可入住七天以上的豪華寬敞客房，還可享用晶華最富盛名的餐飲美饌和各項休閒設施，同時間各館也充分做好檢測體溫、定期消毒的防疫措施，讓歸國遊子在居家隔離期間、原本同住的親屬也能安心無憂的渡過檢疫期。

新冠肺炎疫情正在全球延燒，引爆上萬名海外遊子返台潮，而國人入境也須一律居家檢疫14天。由於全台防疫旅館供不應求，政府機關建議變通策略，鼓勵返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，改由讓同住的家人外宿飯店。台北市政府祭出若家人入住市內的合法旅館滿14天、初步規劃將給予7,000元的補助，新北市府亦協調百家旅宿業者針對家屬提供住房優惠。

(中時 )