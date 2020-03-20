疫情中心今(20)日下午召開記者會，教育部長潘文忠出席會議時表示，近期確診的學生個案都是境外移入，對校園防疫造成非常大的挑戰。確認有2名學生感染的北部高中，即日起開始停課至27日，學校已在所屬縣市教育局協助下，展開線上課程部署以及協助學生進行線上自主課程。

潘文忠提到，這次雖然是第一次出現學生確診而學校停課，但在事前，教育部與當地縣市政府教育局也做好「最壞的準備」，啟動停課課程銜接。這所確定停課的北部高中，除了將進行線上課程部署，及協助學生進行線上自主課程，也請校方針對校內師生進行衛教宣導，並請學校關懷學生在家自主健康管理情況。

潘文忠指出，在停課期間，該所學校所有的行政人員，除了因為接觸而隔離，所有職員都可以正常上班，也就是依照防疫需求到校就可以，教育部也緊急支援，提供1萬個口罩與足量的額溫槍，在健康維護上，以最高規格來準備。

至於大學第2階段甄試即將啟動，潘文忠也說，並沒有需要隔離的學生，依照正常方式參加第2階段的各項面試、筆試等試務工作，而屬於停課但自主健康管理的學生，也不會受到影響，當中如有確診隔離或居家檢疫的同學，一般科系學生可免除參加面試或筆試，這部分的成績則是等值分配到學測成績，相關管理辦法大學招聯會也已於近日公告。

潘文忠特別呼籲，近期確診的學生個案都是境外移入，確實造成校園防疫非常大的挑戰，這段期間，除了所有師生都要保持好健康衛生習慣，也不要出國，更要避免同學接觸到有國外遊學、交換或留學等同學，多注意彼此之間不要有過度接觸的情況。

(旺報 )