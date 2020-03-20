毒品危害防制條例規定，栽種大麻者處5年以上有期徒刑，司法院大法官認為，不論犯罪情節輕重，就算被告顯可憫恕，法官減刑後最少仍判刑2年半，沒有辦法易科罰金或緩刑，此部分與罪刑相當及比例原則不符，應在1年內修正。

司法院大法官宣告條文部分違憲，相關機關應從即日起1年，依解釋意旨修正之，逾期未修正者，情節輕微者，法院得依大法官解釋意旨，減輕法定刑至1／2。

(中時 )