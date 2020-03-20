栽種大麻一律判5年以上 大法官宣告部分違憲 16:342020/03/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院祕書長林輝煌。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 毒品危害防制條例規定，栽種大麻者處5年以上有期徒刑，司法院大法官認為，不論犯罪情節輕重，就算被告顯可憫恕，法官減刑後最少仍判刑2年半，沒有辦法易科罰金或緩刑，此部分與罪刑相當及比例原則不符，應在1年內修正。 司法院大法官宣告條文部分違憲，相關機關應從即日起1年，依解釋意旨修正之，逾期未修正者，情節輕微者，法院得依大法官解釋意旨，減輕法定刑至1／2。 (中時 ) #大法官 #違憲 #大麻 #情節 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 司法院推動立法 2023年國民法官制上路 10:202020/03/16 社會 《翻爆午間精選》司法院推動立法 2023年國民法官制上路 11:512020/03/16 政治 防範新冠肺炎 司法院規劃遠距訊問 13:442020/03/16 政治 司改報告 許宗力稱死刑不違憲 04:102020/03/17 社會新聞 國民法官制 盼2023年上路 04:102020/03/17 社會新聞 司法院防疫 規畫遠距訊問 04:102020/03/17 社會新聞 司法院人審會決議 法官遴選委員 16:062020/03/17 社會 大法官也防疫 通姦罪辯論旁聽須戴口罩 12:202020/03/18 社會 回擊民團批評「假新聞」 司法院有話說 17:502020/03/19 社會 國民法官採參審制 2023年上路 04:102020/03/20 金融．稅務 社會熱門新聞 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 新北市土城傳雙屍命案 疑久病厭世 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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