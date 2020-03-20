學測拿下75級分的大甲高中趙世中（中）擔任主祭，向文昌帝君參香禮敬。（王文吉攝）

大甲區長顏金源（左）為滿級分狀元趙世中披戴彩帶表揚。（王文吉攝）

大甲區長顏金源（右）、大甲高中校長蕭建華（左）致贈榮譽狀與禮物給滿級分狀元趙世中（中）。（王文吉攝）

滿級分狀元趙世中在榮譽榜單上簽名。（王文吉攝）

建廟133年的大甲文昌祠首度開啟中門，迎接新科狀元。（王文吉攝）

大甲高中趙世中（左五）學測拿下75級分滿級分，地方士紳及貧代都到場恭賀「高中狀元」。（王文吉攝）

大甲出狀元了！大甲高中趙世中大學學測拿下75級分滿級分，成為創校80年以來最佳成績，繁星推薦也錄取第一志願台大電機系；1887年建廟的大甲文昌祠20日首度開啟正殿中門，以最高規格迎接新科狀元趙世中，區長顏金源也到場披戴彩帶表揚，盼引領地方學風。

趙世中20日參拜大甲文昌祠，大甲區長顏金源為其披掛彩帶，接著引領走中門進入大殿，台中市議員吳敏濟也到場恭賀「高中狀元」；趙世中擔任主祭，向文昌帝君參香禮敬、行三獻禮，最後張貼榮譽榜單，表揚其腳踏實地、勤奮不懈的向上精神，作為學子最佳典範。

戴著口罩的趙世中有點受寵若驚，靦腆接受地方仕紳及鄉親的祝福。他說，考試前、過年都會到文昌祠拜拜，祈求保祐學業順利；學測前希望頭腦清晰，媽媽點了文昌燈，讓自己獲得安定力量，能夠靜下心讀書，到場才得知廟方開中門讓自己走，太過重視了，有點嚇到。

區長顏金源表示，趙同學捨棄明星高中，選讀社區高中，證明只要努力就有好成績，拿下甲中創校80年來最優異的成績。校長蕭建華說，趙同學的成績已經頂天了，沒有人能夠再超越，我們都會尊重學生適性發展，這樣的成就代表大甲真的能夠培育出優秀人才。

文史工作者蔡明憲表示，廟宇中門只有神明或古代皇帝才能走，文昌祠開中門以最高規格迎接，表示對新科狀元尊敬及祝賀；原本規畫租借古裝狀元服，但趙世中謙虛推辭，以披掛紅彩帶、頒發獎狀表揚替代，儀式簡單隆重。

廟方指出，文昌帝君是主管考試及助佑讀書撰文之神，也是讀書文人、求科名者最尊奉之神祇，每年點燈信眾絡繹不絕；在科舉年代，讀書人必奉文昌帝君，考生赴京趕考前都會到文昌廟祈求金榜題名、文運亨通。

(中時 )