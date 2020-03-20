大甲出狀元了！大甲高中趙世中大學學測拿下75級分滿級分，成為創校80年以來最佳成績，繁星推薦也錄取第一志願台大電機系；1887年建廟的大甲文昌祠20日首度開啟正殿中門，以最高規格迎接新科狀元趙世中，區長顏金源也到場披戴彩帶表揚，盼引領地方學風。
趙世中20日參拜大甲文昌祠，大甲區長顏金源為其披掛彩帶，接著引領走中門進入大殿，台中市議員吳敏濟也到場恭賀「高中狀元」；趙世中擔任主祭，向文昌帝君參香禮敬、行三獻禮，最後張貼榮譽榜單，表揚其腳踏實地、勤奮不懈的向上精神，作為學子最佳典範。
戴著口罩的趙世中有點受寵若驚，靦腆接受地方仕紳及鄉親的祝福。他說，考試前、過年都會到文昌祠拜拜，祈求保祐學業順利；學測前希望頭腦清晰，媽媽點了文昌燈，讓自己獲得安定力量，能夠靜下心讀書，到場才得知廟方開中門讓自己走，太過重視了，有點嚇到。
區長顏金源表示，趙同學捨棄明星高中，選讀社區高中，證明只要努力就有好成績，拿下甲中創校80年來最優異的成績。校長蕭建華說，趙同學的成績已經頂天了，沒有人能夠再超越，我們都會尊重學生適性發展，這樣的成就代表大甲真的能夠培育出優秀人才。
文史工作者蔡明憲表示，廟宇中門只有神明或古代皇帝才能走，文昌祠開中門以最高規格迎接，表示對新科狀元尊敬及祝賀；原本規畫租借古裝狀元服，但趙世中謙虛推辭，以披掛紅彩帶、頒發獎狀表揚替代，儀式簡單隆重。
廟方指出，文昌帝君是主管考試及助佑讀書撰文之神，也是讀書文人、求科名者最尊奉之神祇，每年點燈信眾絡繹不絕；在科舉年代，讀書人必奉文昌帝君，考生赴京趕考前都會到文昌廟祈求金榜題名、文運亨通。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。