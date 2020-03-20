高雄市長韓國瑜罷免案正在進行第2階段連署審查，若通過連署，預計將在6月進行罷免投票。國民黨立委羅明才今立法院施政總質詢向行政院長蘇貞昌喊話，建議蘇貞昌出來喊話「不罷韓了」，這樣做會名留青史，蘇揆一句話群聚活動也沒了。對此，蘇貞昌表示，罷免活動是民間發起，會不會成功關鍵在於被罷免的人，不在於行政院長。

羅明才指出，政治選舉是一時的，政治的理想跟風範才有可能是永遠的，現在疫情那麼緊張，高雄還在推動罷韓活動，建議院長出來講話「不罷了」，顯現政治高度，大家會給你稱讚，罷韓又怎麼樣，還不是重複選一次，社會不斷重複動員有比較好嗎？

羅明才認為，如果韓國瑜做得不好，下一次自然不會選上，蘇院長以前常講民主是制衡的觀念，良心建議，這時候搞罷韓活動不是明智之舉，有時候兩黨互動，人情留一線，日後好相見，院長是否支持罷韓取消。

蘇貞昌表示，選舉罷免是憲法賦予人民的權力，不宜由他決定進行或停止，何況罷韓是民間發起，會不會成功關鍵在於罷免的人不在於行政院長。

(中時 )