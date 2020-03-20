中央流行疫情指揮中心今表示，國內昨日新增1,367例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬1376例，其中135例確診。確診者當中，2人死亡、28人解除隔離，其餘個案持續住院中。第2批武漢包機返台361人中，2人因發燒送醫(另有1人陪同就醫)，二採皆為陰性且均已退燒。

指揮中心指出，全球累計23萬5939例確診，分布於157個國家/地區；病例數以中國大陸8萬967例、義大利4萬1035例、伊朗1萬8407例、西班牙1萬7147例及美國1萬3060例為多；病例中9874例死亡，以義大利3405例、中國大陸3248例、伊朗1284例、西班牙767例及法國372例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )